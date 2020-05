Redacción- ¡Triste! Perrito lleva tres meses esperando a su amo que murió por virus Covid-19 en hospital de Wuhan, China.

El perrito no se enteró de que su dueño falleció en el hospital por el virus, y sigue esperándolo en los pasillos.

El dueño del perrito, un hombre de 65 años, presentó síntomas de Coronavirus en febrero y murió cinco días después de ser ingresado al hospital.

Los trabajadores del lugar lo apodaron Xiaobao (pequeño tesoro)y se han preocupado de cuidarlo, según señaló el sitio New York Post.

«Me dijeron que su dueño, un pensionista, ingresó con el coronavirus. Luego falleció, pero Xiaobao no lo sabía y se quedó en el hospital buscándolo. Nunca salió del hospital.

Fue increíblemente conmovedor y tan leal», aseguró al medio Wu Cuifen, una mujer que atiende un negocio dentro del hospital, que se lo llevó a su tienda para cuidarlo.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh

— Hans Solo (@thandojo) May 26, 2020