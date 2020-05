Redacción- El cortometraje Out de Steven Clay Hunter llega a Disney+ para narrar la historia de un joven que debe contarle a sus padres que es homosexual.

Obra de Steven Clay Hunter, el cortometraje, llamado Out (Salir), forma parte de la serie Sparkshorts con la que la factoría Pixar pretende descubrir a la industria nuevos talentos de la animación.

Greg está a punto de mudarse a la ciudad con su novio Manuel. Sin embargo, no ha encontrado la manera ni el momento de hablarle a sus papás sobre sus planes y sobre su orientación sexual.

Todo se complica para Greg cuando recibe una visita inesperada de sus padres, quienes están determinados a ayudarlo con su mudanza, sin que él siga sin resolver cómo les dará las noticias.

La situación parece más complicada pues el joven esconde una fotografía con su novio para que sus papás no puedan verla. Pero su perrita Jim y un poco de magia le ayudarán a contárselo.

Con un título que hace referencia a la expresión “salir del armario”, Out se enmarca en el programa Sparkshorts de Pixar -lanzado por el presidente del estudio, Jim Morris, y la productora Lindsey Collins para buscar nuevos talentos en animación-.

Hace escasos meses, Pixar ya ofrecía en Onward un personaje abiertamente reconocido como homosexual. Se trataba de una escena en la que una policía reconocía tener «novia».

The latest heartwarming tale from @Pixar’s #SparkShorts. Start streaming Out tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/gRvBEdK1Iw

— Disney+ (@disneyplus) May 21, 2020