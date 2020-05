Sorteos de mayo, 2020

¡Atención!Les volvemos a recordar a todos nuestros jugadores que a partir del 08 de mayo, 2020 se reinician los sorteos de Lotería Nacional, Lotería Popular, además de un sorteo de Gran Chanche de manera alterna.También les comunicamos que no reactivaremos el Acumulado con este premio realizaremos una promoción donde saldrán favorecidos muchos ganadores, estén muy atentos porque próximamente avisaremos el tipo de promoción y la fecha de la misma.Igualmente los sortes electrónicos se mantienen en el mismo horario de como se ha venido jugando en las ultimas semanas.JPS,175 años de hacer el bien.

