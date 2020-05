View this post on Instagram

Autoridades policiales lograron detener un segundo camión con extranjeros en condición migratoria irregular este miércoles. En el vehículo, viajaban unas 12 personas indocumentadas, en total son 11 hombres y una mujer. La labor policial se realizó en la zona conocida com Cevichito, en las cercanías de Tablillas en los Chiles de Alajuela.