Redacción. El diputado de Liberación Nacional, David Gourzong, manifestó que el proyecto de tren eléctrico metropolitano es indudablemente necesario, pero que si algo no está bien planteado en este momento, es la oportunidad de hacerlo.

«No quiere decir que si a sabiendas que este proyecto tiene sus falencias, debemos aprobarlo a ojos cerrados! ¡Jamás! Este es el momento para enmendar y corregir.

Irresponsables seríamos los diputados de la Comisión de Infraestructura en dictaminar afirmativamente un proyecto del cual no sabemos cuáles serán las fuentes de financiamiento de un subsidio del que no hay certeza de cuánto será, lo que representa un riesgo para el Estado. No podemos dar un cheque en blanco», destacó.

Algunos de los aspectos que les preocupan son:

1. Las observaciones de la Contraloría General de la República que no han sido evacuadas. Además, existen modificaciones de aspecto técnico que encarecen el proyecto y obligan a desembolsar más recursos, cuando no es necesario.

2. El tema puntual, de que solo un 3.3% de los usuarios en el área de influencia usarán el tren y que, cerca de un 74% continuarán usando su vehículo es preocupante, más cuando la inversión total será no menor de $1.550 millones.

3. La cantidad de pasos a nivel induce a pensar que con la frecuencia de los trenes de 5 minutos, según indican los impulsores del proyecto, la operación de subir y bajar las agujas en las intersecciones a nivel que detienen el tránsito vehicular 30 segundos antes y se elevan de nuevo 30 segundos después, inducirán a provocar congestionamiento vial.

4. El hecho del efecto de la “nueva normalidad”, que incluye más horas de teletrabajo, y hasta ahora no ha sido considerado en el modelo de viajes a realizar por los usuarios.

Probablemente un estudio de origen y destino podría arrojar un corredor muy diferente que el que se origina en Paraíso de Cartago y finaliza en Ciruelas de Alajuela.