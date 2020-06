Aguilar es el gran referente en ataque de los Toros

Redacción – El atacante panameño, Jorman Aguilar, reveló que en los partidos recibe consejos de Álvaro Saborío para pelear el goleo del Clausura 2020.

Aguilar se ha convertido en el gran referente de los Toros del Norte en ataque, ya que en el presente certamen contabiliza 10 goles a lo largo de 1380 minutos en 18 juegos.

Es decir, el goleador de San Carlos festeja un gol cada 138 minutos. Ese promedio de anotaciones coloca a Aguilar como uno de los mejores delanteros del fútbol nacional.

Jorman llegó en el presente torneo al cuadro liderado por Carlos Restrepo y desde su primer juego ha demostrado mucha categoría y calidad.

Saborío se ha convertido en el consejero de Jorman Aguilar, que ve como un sueño jugar al lado del ídolo norteño, que aprovecha su experiencia para guiar al canalero.

El panameño dio a conocer que Saborío siempre lo aconseja y asegura que para él es un sueño jugar al lado del experimentado delantero.

«Yo me siento muy feliz cada vez que Álvaro Saborío está en la cancha, porque cojo la experiencia de lo que él me diga, de como me posiciona y de sus consejos. Para mí fue un sueño venir a jugar con él, porque siempre lo veía cuando estaba pequeño».

El delantero de 25 años no pierde la fe de ver a San Carlos clasificado, por lo que lo dará él y sus compañeros lo darán todo ante Herediano y Municipal Grecia.

San Carlos ocupa la séptima posición con 26 puntos y prácticamente dependen de los que hagan Cartaginés, Jicaral y Guadalupe para pelear el pase a semifinales.