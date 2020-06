Redacción-El Banco Popular informa que las personas adultas mayores podrán acceder con anticipación a los recursos del pago de su pensión desde este sábado 27 de junio, únicamente a través de los canales electrónicos o medios de pagos con los que cuenta la Entidad.

Por ejemplo: como cajeros automáticos, Tarjetas de Débito, app Banca Móvil BPDC, web www.bancopopular.fi.cr o Punto BP, ubicados en comercios en todo el país.

En el caso de las personas pensionadas que prefieran acudir a una oficina, el Banco nuevamente les brindará una atención diferenciada y en grupos divididos en función de su apellido, desde el lunes 29 de junio al miércoles 01 de julio, de la siguiente manera:

Grupo 1: lunes 29 de junio, primer apellido inicie con letras A a G.

Grupo 2: martes 30 de junio, primer apellido inicie con letras H a M.

Grupo 3: miércoles 01 de julio, primer apellido inicie con letras N a Z.

De esta manera, el Banco Popular reitera el llamado a las personas pensionadas, sus familias o personas de extrema confianza, a preferir el uso de los canales electrónicos y alternos, los cuales permiten realizar sus transacciones, consultas y pagos con absoluta facilidad, comodidad y seguridad.

Al igual que en meses anteriores, el Banco Popular mantendrá una franja horaria de

atención especial exclusiva para los adultos mayores del lunes 29 de junio al miércoles

01 de julio, con la siguiente distribución:

• Oficinas con atención diurna y BP Totales: 8:45 a.m. a 11 a.m.

• Oficinas con atención vespertina y malls: 1 p.m. a 2:30 p.m.

• BP Total Multicentro Desamparados: 10 a.m. a 12:30 p.m.