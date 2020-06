Familia busca desesperadamente a la joven desaparecida

Redacción – El padre de Luany Valeria Salazar Zamora publicó un vídeo, desde Estados Unidos, donde ruega por ayuda para encontrar a su hija, quien fue vista por última vez el 9 de junio en La Unión de Cartago, a las 6:45 de la tarde.

Randall Salazar vive en Atlantic City, en Nueva Jersey, y expresa en el vídeo su preocupación porque, desde allá, no puede hacer mayores movimientos para encontrar a su hija.

Con lágrimas, el hombre expresa su dolor profundo y dice que tiene «el corazón destrozado».

«Si saben algo de mi hija, que me lo hagan saber. No sabemos nada de ella. La mamá de ella está destrozada. Yo estoy en Estados Unidos, no puedo salir, me cerraron todas las opciones que tenía para salir», dijo el hombre muy triste por la difícil situación.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicó el pasado viernes 12 de junio la fotografía de la joven, luego de que la familia interpusiera la denuncia pasadas las horas para declararla como desaparecida.

Características físicas de Luany Valeria

La joven mide 1.53 cm de estatura, tiene el pelo rubio teñido y rizos, y al momento de su desaparición vestía un enterizo de short color vino/remolacha.

Sus ojos son color café y tiene tres tatuajes: uno de una corona en el hombro derecho, un tatuaje de diente de león en la espalda y otro de un beso en el glúteo derecho.

Si conoce alguna información que pueda colaborar con la búsqueda de la joven, no dude en llamar de forma confidencial al 800-8000-645 o al WhastApp 8800-0645 del OIJ.