Redacción. Una revisión con lupa al préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) hará la fracción de Restauración Nacional, confirmó el diputado, Carlos Avendaño, quien además agregó que «aprobar un crédito como este no es como inflar y hacer botellas».

«Si bien estos recursos permitirán al reforzar la atención a la emergencia por el COVID-19, y avanzar hacia una negociación de financiamiento por el orden de los $2.250 millones en tres años, el Gobierno debe aplicar un mayor recorte en el Presupuesto Extraordinario», destacó.

El recorte ofrecido era de ₡355 mil millones en el presupuesto extraordinario por un orden del 1% de PIB, debemos llegar a un 2% en recortes del presupuesto, consultorías, viajes, viáticos, publicidad y otros.

“Queremos que haya total transparencia y Restauración Nacional no está dispuesto a votar si no nos dicen con claridad qué se está negociando y qué condiciones se ponen. Por ejemplo, nosotros ya hemos dicho que si quieren aprobar nuevos impuestos o aumentar los existentes, que no cuenten con nosotros”, sostuvo Avendaño.