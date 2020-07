Directiva podría anunciar en los próximos días dos «fichajes bomba»

Redacción- Jeaustin Campos no escatimó en elogios para La Liga y ve al conjunto erizo arrasando en el fútbol nacional en un mediano plazo.

La labor realizada por los rojinegros es destacada por el entrenador nacional, quien añadió que la sequía se títulos es solo una “piedra en el zapato”.

El León ha optado por renovar su plantel de cara al Apertura 2020, esto con las incorporaciones de jugadores jóvenes.

Además de darle salida a futbolistas con gran recorrido en la institución pero que a su vez recibían muchas críticas de la afición.

Como es el caso de Jonathan McDonald quien ahora defenderá los colores del Herediano, mientras que Allen Guevara y Kenner Gutiérrez se unieron a las filas del Cartaginés.

«Muy bien lo dijo Agustín Lleída de que cuando La Liga sea campeón va a ser cinco veces seguidas, me parece que sí, que están haciendo un extraordinario trabajo, lo he dicho ya en varias oportunidades, para mí Alajuelense está haciendo las cosas de la manera en que debe de hacerlas, me parece que están haciendo las cosas de la manera más correcta pero esta esa piedra en el zapato, me queda claro que Alajuelense en un mediano plazo va arrasar, porque tiene toda la infraestructura para hacerlo, pero bueno de repente tiene que desacelerar ese proceso de formación de jugadores para sacarse el peso de encima que es el lograr el campeonato nacional», afirmó el entrenador en una entrevista exclusiva con AMPrensa.com.

Los rojinegros contabilizan seis años y medio sin conseguir el título, por lo que la presión es máxima para el cuerpo técnico y la directiva.

El León hasta el momento cuenta con el promedio de edad más bajo entre los llamados cuatro equipos grandes.

No obstante, se espera que en los próximos días La Liga anuncie la llegada de dos «fichajes bomba», lo que podría elevar el promedio del plantel.