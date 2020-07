414 personas se encuentran en estado critico dentro de los hospitales del país centroamericano

Redacción- El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le pidió a sus población obedecer las medidas establecidas por las autoridades.

Los salvadoreños pasan por una difícil situación con el virus, puesto que en los últimos días han contabilizado grandes números de contagiados.

Por lo que el número total de personas afectadas por la pandemia ha venido en un importante crecimiento que tiene al sistema de salud en apuros.

Puesto que un total de 1293 personas se encuentran en un estado de hospitalización, de las cuales 879 se catalogan como estado grave, mientras que los restantes 414 en critico.

«Necesitamos una cuarentena estricta, para bajar la curva de contagios. Lastimosamente NO HAY otra forma. Retrasar la Fase 2 de la reapertura económica por 15 días, sin cuarentena, no sirvió de nada. Como no serviría de nada retrasarla más, sin cuarentena».