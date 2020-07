Redacción-El Director a.i, Dirección Vigilancia de la Salud, Dr. Rodrigo Marín, renunció a su cargo este lunes, por el polémico paseo en yate en Flamingo, Guanacaste.

La carta fue enviada al Ministro de Salud, Daniel Salas, alegando que es necesario predicar con el ejemplo y que este domingo no fue consciente con el mensaje que brinda el gobierno.

«Me equivoqué, no mantuve la distancia fuera de mi burbuja y no utilicé el equipo de protección personal. Estas acciones inoportunas no representan el actuar comprometido del Ministerio de Salud, y de cada uno de los funcionarios que han estado trabajando incansablemente contra la emergencia», señala la carta.

También añade que no es enlodar el mensaje de prevención que le han dado a la población y que por ello, ha decidido presentar la renuncia desde este mismo lunes.

