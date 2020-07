Ya hay denuncia en el MINAE

Voluntarios y vecinos tuvieron que limpiar la playa y no terminaron

Redacción – Un accidente en la Finca La Lucha, propiedad de la familia Figueres, provocó una grave contaminación del río Tarrazú que llegó hasta Puntarenas, lo que afecta a las tortugas y a los peces, entre otras especies, según denuncian actores sociales.

La presidenta de la Asociación de Desarrollo de Playón Sur, Ana Lynn Godinez, informó a AMPrensa.com que la denuncia ya está interpuesta en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Los microplásticos viajaron desde San Cristóbal de Desamparados, hasta Esterillos en Puntarenas, según se logró evidenciar por parte de los actores sociales.

Accidente: empresa reconoce contaminación

Los hechos se dieron el sábado 11 de julio, cuando la empresa Sociedad Agro-Industrial San Cristóbal (Grupo SAIC) realizaba trabajos en la finca también propiedad del expresidente de la República, José María Figueres Olsen.

La empresa reconoció que, una máquina pesada que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento, se volcó y cayó a una laguna de sedimentación, donde tuvieron que abrir una compuerta de desagüe para salvaguardar la vida del colaborador, quien operaba una retroexcavadora Kobelco SK210LC, propiedad de La Lucha.

Esa maniobra provocó que los residuos de plástico tomaran cause del río, de acuerdo con el grupo.

Los denunciantes afirman que los residuos viajaron incluso por el río Parrita y hasta playas del Pacífico.

En las fotografías se observa la maquinaria y los microplásticos desechados. Por otro lado, la empresa no informó acción alguna para la limpieza de estos residuos.

Microplástico en el mar: enemigo de los peces

El denunciante Jaime Calvo indicó a este medio que no se sabe con exactitud el impacto ambiental que vaya a tener esta contaminación, pero sí saben que este plástico contiene químicos que perjudican a las especies marinas.

«Yo fui a pescar y vi el plástico corriendo por el agua y sedimentado en ciertas partes del río. Hice una publicación en un chat de pesca y algunos también observaron lo sucedido. Contactamos a guardacostas y se puso denuncia en MINAE. Empezamos a buscar peces y evidenciamos el consumo de plástico en una especie», explicó Calvo.

Agregó que analizaron las especies robalo, roncador, mero y machaca. El que resultó tener varios peces contaminados es la especie machaca.

Explicó que se tomaron muestreos con los pecescados, los cuales tenían plásticos dentro de su estómago. Además, tuvieron que hacer limpieza de playa antes de que el mar se llevara el material que ya había expulsado

«La machaca consume cualquier cosa que haya en el río. Semillas, hojas, camarones, algas… entonces ella por naturaleza consume de todo», agregó Calvo al explicar por qué esta especie se vio afectada.

Cabe destacar que, solo porque una de cuatro especies haya consumido el plástico, no significa que no exista afectación para el resto.

La presidenta de la Asociación resaltó que la gran cantidad de plástico se empezó a percibir en el agua del río Parrita poco después del accidente en la Finca La Lucha.

El martes anterior presentaron la denuncia al Tribunal Ambiental del MINAE y han contado con el apoyo de pescadores que han donado piezas de pescado para analizarlas y tomarlas como evidencias por los pedazos de plástico en su organismo.

«El plástico está afectando el desove de tortugas. Nuestro compañero Víctor Carmona trabajó con voluntarios para hacer una barrida en Playa Bandera para que ese plástico no se devuelva al mar. Ellos fueron a la cuenca del río a recoger lo que pudieran, pero el nivel de contaminación es muy alto», expresó Godínez.

Foto: Jaime Calvo El interior del pescado con plástico. Foto: Jaime Calvo

Las tortugas

Según Víctor Carmona, del vivero de tortugas de Playa Bandera, sus colegas le alertaron -con fotos y vídeos- sobre la llegada del microplástico desde la Finca La Lucha.

Cinco días después de ese mensaje, él vio ese mismo plástico llegando a Playa Bandera, donde desovan las tortugas lora y regularmente las verde, carey y baula.

Los microplásticos están a lo largo de los 5 kilómetros de la arena y también en el agua, por lo que ellos han hecho un arduo trabajo junto con la Fundación Greenglass CR para limpiar la zona; sin embargo, por lo pequeño que es este material, se les dificultó.

«Ahora el plástico está revuelto con la madera y piedras que saca el mar. Nosotros llamamos a los guardacostas, vinieron junto al SINAC y les enseñamos las muestras. Comprobamos que el plástico es el mismo que proviene de ese río», agregó a AMPrensa.com.

Carmona resaltó que afortunadamente las tortugas no han presentado afectación de salud, pero él y sus colegas están preocupados porque ellas van a ingerir este material.

La temporada fuerte de desove es de junio a diciembre y por eso Carmona está preocupado y muy al tanto de las tortugas y de la limpieza de la playa.

«Yo me imagino que muy pronto vamos a ver tortugas sin vida. Ellas están comiendo el microplástico. Nosotros creemos que aún hay mucho plástico que está en el mar. Imagínese que el plástico llegó a Esterillos, que es a aproximadamente 20 kilómetros de aquí», explicó.

Foto: Víctor Carmona Foto: Víctor Carmona Foto: Víctor Carmona

Camarones y otras especies

Según un vídeo facilitado a AMPrensa.com, los camarones también sufren consecuencias del plástico.

Vecinos y voluntarios han encontrado, en los últimos días, camarones sin vida, rodeados de plástico el río.

Y es que, según Carmona, cualquier animal se va a ver perjudicado por estos residuos en diferentes en las aguas.

«Hasta los pájaros o cangrejos pueden ingenrir el plástico, es muy grave. Los peces ya tienen plástico en el estómago», indicó el protector de tortugas.

La persona del vídeo resalta que han visto a varios camarones que salen a morir a la playa luego de ingerir los microplásticos.

«Hasta los pájaros o cangrejos pueden ingenrir el plástico, es muy grave. Los peces ya tienen plástico en el estómago», indicó.

Impacto ambiental

Desde el MINAE indicaron a AMPrensa.com que quien lleva la denuncia es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Al consultarle a SINAC, indicaron que está en proceso de análisis, por lo que no pueden referirse al tema, pero sí facilitaron un biólogo marino como vocero para explicar las consecuencias ambientales.

«Sobre los efectos de los microplásticos en los ambientes marinos: por ejemplo, las balletas jorobadas que se alimentan de pequeños invertebrados, filtran grandes cantidades de agua de mar. Los microplásticos pueden representar un factor de estrés adicional porque pueden obstruir su sistema filtro-alimentador dentro de su boca», explicó Geiner Golfito, funcionario del SINAC.

También explica que, en el caso de las tortugas, se han visto perjudicadas con microplásticos y materiales de otros tamaños que se quedan atorados en sus aletas, cabeza o caparazón.

«Ha través de organismos filtradores marinos como ostras o mejillones, los microplásticos pueden entrar en la pared intestinal e inducir una reacción en el tejido de la tortuga», describió el experto.

Por último, explicó que en el Parque Nacional Isla del Coco, junto a la Universidad Nacional, trabajan en una investigación de microplásticos en algunas especies.

¿Y cómo afecta a los humanos?

El biólogo marino agrega que estos materiales liberan químicos que pueden ser vectores de acumulación de contaminantes que, al ser consumidos por diferentes niveles tróficos, provoca una bioacomulación.

«Cuando estamos comiendo, consumimos plástico en el tejido que tienen algunas especies marinas de interés comercial. Por eso, hay que tener cuidado con el tema del plástico», resaltó.

«Existen todo un tema en el caso de cómo afecta a los humanos, especialmente en el sistema endocrino. Puede ser parte de los efectos contaminantes hormonales en nuestro cuerpo. Todos estamos expuestos a contaminantes hormonales a diario. Se han encontrado partículas de plástico en agua, en el ambiente, en la lluvia, en aire, en vegetales».

Posición de la Municipalidad de Parrita

La encargada de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Parrita, Mónica Vargas, también habló con AM Prensa y resaltó que desde el gobierno local también está presentando una denuncia ante el SINAC.

«Ellos están haciendo el estudio correspondiente. Seguimos recabando información, anteriormente se veía mucho la situación sobre la playa, principalmente en Bandera e Isla Palo Seco, ahora estamos viendo la afectación en los peces del río Parrita. La municipalidad está con la denuncia correspondiente, tanto a la Fiscalía como al Tribunal Ambiental», especificó.

Ya había sucedido antes: 2013

Jaime Calvo resalta que este fenómeno ya había sucedido en años anteriores, pero se desconocía de dónde provenía el plástico.

La presidenta de la Asociación indicó que anteriormente no habían tomado muestras de pescados «por falta de malicia», pero que desde años atrás se sabe de la problemática.

Playón Sur 2013 Foto: Jaime Calvo Playón Sur 2013 Foto: Jaime Calvo

¿Qué sigue?

Esperar. El daño ya está hecho, y aunque hayan trabajado arduamente para limpiar la playa, ya los microplásticos están en el agua y revueltos en la arena. Los pedazos son muy pequeños y es complicado que los animales los distingan.

Lo peligroso es el químico y el daño que, desde hace décadas, se sabe que el plástico causa al ambiente y a los animales.

Godínez afirma que están a la espera de cualquier notificación del MINAE o el SINAC y Carmona resalta que las autoridades deberán hacer un extenso trabajo para evaluar si es un caso que se puede llevar a un juzgado por un delito ambiental.

«Lo que buscamos es que las empresas se comprometan a no contaminar de esta forma, a no desechar los residuos en el río. En años anteriores ha pasado y no hemos recogido muestras para saber de dónde provenía el plástico, pero es para concientizar. Que ayuden a conservar», agregó Godínez.

También se debe esperar a que las autoridades determinen cuál fue la situación que se dio en la Finca La Lucha y las repercusiones ambientales.

Cuestionamientos hacia el expresidente Figueres

Figueres Olsen, presidente de Costa Rica en el período 1994-1998, recientemente publicó en sus redes sociales que está en contra de la pesca de camarón, pues se trata de la técnica de pesca de arraste que los expertos lo califican como un impacto directo al océano.

El exmandatario ha sido cuestionado por ese reciente comentario en contra de este tipo de pesca, mientras desde la finca propiedad de su familia se originó la contaminación y no hubo colaboración de parte de los Figueres para la limpieza de playas.

AMPrensa.com intentó localizar algún contacto de Grupo SAIC; sin embargo, no se logró al cierre de esta nota, únicamente se ubicó el comunicado, publicado por Canal Altavisión, donde la empresa indica que su prioridad fue salvar al colaborador.

Además, resaltan que tomarán acciones para que esto no se vuelva a repetir y evitar que los residuos lleguen al mar.