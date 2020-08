Países como Colombia y Ecuador sí han logrado apoyar a sus ciclistas

Redacción- Andrey Amador pide que instituciones ayuden a su colega Kevin Rivera y no solo que se suban a la carroza en casos de buenos resultados.

El joven ciclista se encuentra varado en territorio costarricense, por lo que no ha podido reincorporarse a las competiciones internacionales.

En los últimos días Amador se encontraba participando en Tour de l´Ain, competición que terminó ayer domingo, por lo que aprovechó este lunes para mandar un mensaje de apoyo para el joven pedalista.

«No pedimos al final a instituciones diferentes que se impliquen en el caso. Simplemente les pedimos a los que están en su obligación y deber: el Ministro de Deportes, ICODER, Comité Olímpico Nacional y Federación Costarricense de Ciclismo, que en estos momentos es cuándo deberían actuar y no para cuando hay que subirse a una carroza o salir en la foto», afirma Amador mediante un comunicado.

Para el experimentado ciclista nacional es incomprensible como en Costa Rica no apoyan a su joven colega que cuenta con gran proyección.

Inclusive compara la situación con lo que viven los ciclistas en países como Colombia y Ecuador, donde sí reciben gran apoyo de las autoridades.

Esto pese a que en dichos países sudamericanos la cantidad de pedalistas que ocupan estas ayudas es muy elevada, mientras que Costa Rica solo es el caso de Rivera.

«Centrándonos en el caso de Kevin Rivera, siempre me surgen dudas al hacerlo de una manera comparativa: por qué Colombia, Ecuador y otros países han podido ayudar a sus deportistas para que puedan seguir su preparación y nosotros no. Incluso en situaciones mucho más complicadas tratándose de un número muy alto de deportistas de alto nivel. Nosotros solo somos dos ciclistas en el World Tour representando a nuestro país y me duele en el alma ver por un lado cómo los colombianos agradecen de corazón a su Presidente, al Ministerio de Deportes y a todas las instituciones la ayuda que les han brindado para seguir persiguiendo sus sueños y nosotros por otro lado tener que lamentar situaciones como la de Kevin», se puede leer en la publicación de Amador.

Rivera se encuentra proyectado para ser el próximo representante del país en lo más alto del ciclismo a nivel mundial.

Además de que también podría en un futuro no muy lejano estar compitiendo en los Juegos Olímpicos en representación total del país.