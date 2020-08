Salas considera de infundada la sensación de un sector de la población

Redacción – El ministro de Salud, Daniel Salas, afirma que no estaría al mando del Ministerio de Salud si se maquillaran los datos de la situación del virus en el país.

Salas dejó claro que él y las autoridades siempre han sido transparentes con la información de la pandemia, ya que siempre han revelado la información correcta.

Un sector de la población ha criticado con todo a Daniel Salas y su equipo de trabajo, debido que consideran que han dado datos que no son los adecuados en el país.

El jerarca afirma que han habido pequeños errores, pero es normal por el manejo monumental de todo lo que conlleva la pandemia en suelo nacional.

Inclusive, Salas cree que es infunda la sensación de un sector de la ciudadanía que piensan que las autoridades de Salud ocultan datos.

Daniel Salas le mandó un mensaje a los costarricenses y afirma que ahí están las pruebas de laboratorio, las cuales no mienten con respecto a la situación del virus.

«Es totalmente infundada esa sensación, aquí hemos sido totalmente transparentes desde el inicio. Ahí están las pruebas de laboratorio de no mienten, justamente tienen las fechas de los cortes, aquí hemos sido totalmente transparentes con la información.

A veces han habido unos pequeños errores, pero es normal que se den en medio de este manejo monumental de la información. Pero nosotros hemos sido totalmente transparentes.

Le aseguro que si fuera que estamos maquillando datos, yo no estaría aquí. El ministerio de Salud no permitiría que algo así ocurra. Tuvimos una manifestación aquí también, tenemos una cantidad de 427 casos y esa no es la dinámica», afirmó Salas.

El país registra un total de 19 402 casos, solo este 3 de agosto se sumaron 427 infectados nuevos. De los contagiados totales, 14 113 son ticos y 5289 extranjeros.