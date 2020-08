Manfred Ugalde fue la última «perla» que se marchó al exterior

Redacción – El respetado técnico nacional, Alexandre Guimaraes, ataca a las jóvenes promesas por salir muy rápido del país y perder años de formación.

Guima cree que las nuevas «perlas» del fútbol nacional se van de Costa Rica sin estar preparados, ya que todavía les falta tiempo para destacar en el extranjero.

Para el ex-entrenador de La Sele, lo más importante en un futbolista joven es ver minutos en los partidos, ya que solo así podrán tener el rodaje adecuado.

La crítica del timonel va más allá, ya que considera que las promesas del país se van muy jóvenes, no juegan, se frustran y ahí pierden dos o tres años de formación.

Para que estos juveniles tengan éxito deben irse al mercado adecuado y para el estratega, destinos como la MLS, Bélgica y países escandinavos son buenos para los ticos.

La última promesa que se fue al exterior fue Manfred Ugalde, que a sus 18 años fichó con el Lommel SK de Bélgica, donde buscará crecer como futbolista y persona.

Alexandre Guimaraes conversó con el programa 120 minutos y lanzó una fuerte crítica a los jóvenes que se marchan sin estar listos en su formación.

«Lo principal para un jugador joven es jugar, osea el jugador se hace jugando. También entrenan, pero se hace jugando. Para eso vos tenes que encontrar el mercado correcto. En un tiempo se hablaba acá que el mercado escandinavo no era bueno.

Me acuerdo técnicos locales diciendo que para que se iba ir fulano o mengano para Suecia y Noruega, al final eso jugadores fueron y jugaron, se fueron haciendo jugadores profesionales, quizás otros han ido a otros mercado como el belga.

En Bélgica los jugadores tienen mucha fuerza física. Entonces, ahí si no te dan el tiempo de adaptación y si no te dan el tiempo de la formación a nivel físico, no te esperan. Esta última generación ha ido mucho a la MLS y juegan mucho, es un mercado bueno.

Se van muy jóvenes, no juegan, se frustran y pierden dos o tres años de formación, aunque sea en Costa Rica jugando. Después tienen que volver y vuelven a un nivel, que no solo que vuelve, si no que lo que están a nivel local el salto se les hace muy rápido, porque todavía no están para estar en primera división», aseguró Guima a 120 minutos.

Muchos legionarios se han tenido que regresar a Costa Rica, ya que todavía no estaban listos y cuando recibieron minutos, dejaron mucho que desear en la cancha.