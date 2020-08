Grupo mantiene posición de que clases presenciales deben retomarse hasta el 2021

Redacción- La agrupación sindical, Movimiento Estudiantil de Secundaria (Medse), no está de acuerdo con algunas medidas establecidas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en tiempos de pandemia.

Según el líder de ese grupo, kenneth Sánchez, muchos estudiantes enfrentan problemas de salud y económicos para lograr participar en la modalidad de clases a distancia.

Uno de esos problemas es la conectividad, según Sánchez, el MEP debería asegurar el acceso a herramientas tecnológicas a todos los estudiantes.

«Hay muchos estudiantes que por diversos motivos no pudieron enviar las guías de trabajo por motivos de que no tienen internet, que no viven en condiciones adecuadas.

Yo conozco estudiantes que en la casa psicológicamente no están bien», dijo Sánchez a AM Prensa.

Por este y otros motivos, MEDSE anunció que pronto convocaría a una protesta con motivo del desacuerdo con las decisiones de la entidad.

Aún no hay fecha, pero el grupo, afiliado a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) de Albino Vargas, indicó que prontamente estarían anunciando fechas.

El grupo mantiene su posición de que las clases a distancia se deben retomar hasta el próximo año, en oposición a lo que ha establecido el MEP, el cual prevé que las lecciones presenciales puedan volver en algún momento este 2020.

INFORMES LOGROS

El MEP anunció el periodo de entrega de informes al hogar sobre el desempeño de estudiantes en el I periodo del curso lectivo 2020.

Los padres de familia o encargados podrán conocer la evaluación formativa que realizaron los docentes sobre el desempeño de sus hijos o menores a cargo.

Ante la emergencia por el Covid-19, el curso lectivo 2020 pasó de basarse en una evaluación sumativa, por nota, a una formativa, por habilidades.

Mediante una circular emitida este pasado 28 de julio por la ministra de Educación, Guiselle Cruz, el MEP estableció que del 31 de agosto al 4 de setiembre se entregarán los informes.

«Cada centro educativo considerará los escenarios en que se encuentran sus estudiantes para planificar el medio de envío y el registro de recepción por parte de la familia, persona encargada legal o estudiantado mayor de edad, del informe descriptivo de logro correspondiente al I periodo del curso 2020″, se indica en la circular.

El presente curso lectivo 2020 sufrió una modificación, ya no se divide en tres periodos lectivos, ahora se compone de solo dos.

Esta semestralización del curso se realizó por motivo de la emergencia que enfrenta el país por la pandemia.

Los dos semestres comprenden las siguientes fechas:

I periodo, del 10 de febrero al 14 de agosto.

II periodo, del 17 de agosto al 23 de diciembre.

Del 10 al 28 de agosto, los docentes deberán elaborar los informes descriptivos de logro por estudiante, los cuales se entregarán la semana siguiente a los padres de familia o encargados.

Los docentes deberán valorar el desempeño de los estudiantes a partir de la elaboración de los portafolios de evidencias y el cumplimiento de entrega de las Guías de Trabajo Autónomo.