Ortíz llega con bombos y platillos al club de Asia

Redacción – El delantero tico, José Guillermo Ortín, asegura que llegó a Vietnam para ser campeón con un equipo grande y que mejor que hacerlo con el Ho Chí Minh FC.

Ortíz se mostró muy contento por haber logrado un acuerdo con los vietnamitas, que presentaron con bombos y platillos al ex-jugador de Millonarios de Colombia.

La escuadra asiática también fichó a Ariel Rodríguez, que dejó las filas del Monstruo para iniciar una nueva aventura por Asia, ya que hace unos años jugó en Tailandia.

Para el oriundo de Canalete de Upala, es muy importante arribar al Ho Chí Minh FC, que tiene cuatro títulos de la V-League y está entre los más ganadores de su país.

José Guillermo afirmó en su presentación, que está listo para unirse al club y dejó claro que llegó al conjunto vietnamita para ser campeón y dejar huella.

«Me prepare muy bien, estuve unos días libres por la pandemia, pero estuve trabajando con un entrenador personal, entonces estoy bien preparado y estoy nada más, esperando ya incorporarnos con el club y la verdad es que estoy motivado.

Soy un «9» y no tengo problemas de jugar por la banda. Me motiva venir a un club grande como lo es este, tengo un reto personal que es ser campeón acá. La verdad que eso fue lo que me motivó, venir a un reto en mi vida y tratar de ser campeón acá».

El atacante nacional de 27 años vivirá su tercera aventura en el exterior, tras vestir los colores del DC United de la MLS y Millonarios de Colombia.

En el cuadro cafetero cumplió con grandes presentaciones. Incluso, igualó un récord de Alfredo Di Stéfano, quien es leyenda del cuadro embajador.