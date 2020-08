Medidas fueron otorgadas por un plazo de seis meses

Audiencia de solicitud de medidas se realizó esta tarde

Redacción- Los sospechosos de abusar sexualmente a una mujer ciclista en San Ramón, quedaron en libertad.

A pesar de que evitaron ir a prisión como medida preventiva, a ellos se les dictaron varias medidas cautelares mientras continúa la investigación en su contra.

Según confirmó la Fiscalía, los sospechosos ahora deberán mantener domicilio fijo, no amenazar, perturbar o mantener algún contacto con la ofendida o testigos; no ingresar al sector Bajo Rodríguez y no realizar ningún comentario en redes sociales.

Dichas medidas cautelares les fueron dictadas en una audiencia llevada a cabo la tarde de este viernes.

El juzgado de la zona les otorgó a los hombres, de apellidos Marín Arias y Castro López, estas medidas por un plazo de seis meses.

Los hechos por los que se les detuvo se dieron el lunes 17 de agosto y se hicieron virales por lo indignante del hecho.

Marín y Castro fueron capturados por el Organismo de de Investigación Judicial antes de entrar a su trabajo, luego de que las imágenes circularon por todo el país.

Según la Fiscalía, «se cree que los imputados aprovecharon que la ofendida viajaba en una bicicleta al lado del vehículo y uno de ellos le tocó sus glúteos».

El caso de abuso sexual ocurrió en la zona de Peñas Blancas de San Ramón, en la localidad de Bajo de Los Rodríguez.