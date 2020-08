Aquí todo lo que debe saber

Redacción- El Ministerio de Educación Pública (MEP) se refirió al tema de la suspensión, por este año, de la condición de «reprobado» en la población estudiantil.

Efectivamente, la idea es que ningún estudiante pierda el año ante la realidad que enfrenta el país por el Covid-19.

Sin embargo, esto no significa que los alumnos no vayan a ser evaluados en su desempeño y que ello implique que no se requiera participar en las clases a distancia.

Los estudiantes son evaluados en habilidades y aprendizajes durante este año, lo esperado es que estos obtengan un limite del 60% como calificación, bajo la modalidad de evaluación formativa.

«Las Guías de Trabajo Autónomo, más el instrumento de medición tiene un corte o nota de un 60%, el estudiante que no logre ese 60% tiene la posibilidad de hacer una estrategia de promoción a inicios del próximo año.

El que no logre del todo el 60% tendrá un acompañamiento durante el año 2021″, explicó a AM Prensa, la ministra de Educación, Giselle Cruz.

Este proceso aplica para estudiantes que participan activamente de las clases a distancia este curso lectivo 2020.

Hay un grupo de estudiantes a los que se les aplicará la llamada «alerta temprana», la cual se establece con alumnos que del todo no participan en clases, o no son ubicados por docentes o los mismos centros educativos.

Se trata de alumnos que aparecen muy pocas veces en clase, se conectan o no lo hacen del todo, o bien presentan solo una que otra guía de trabajo, entre otros escenarios.

Si después de hacer una búsqueda del estudiante, el resultado es negativo, estos deberán entrar en un proceso de exclusión del sistema educativo.

«Un estudiante que no tiene vinculación con el centro educativo ni con sus docentes, es un estudiante que si el centro no logra vincularlo nuevamente, es decir retener en estas circunstancias, lamentablemente pasa a hacer parte de los estudiantes excluidos del proceso», dijo Melania Brenes, viceministra Académica del MEP, a AM Prensa.

La Ministra hizo un llamado a los estudiantes para que participen del proceso educativo, que envíen sus GTA y cumplan con la elaboración del portafolio de evidencias.