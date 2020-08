Afirma que ella nunca enseñó la aplicación de Uber al oficial

Ya denunció los hechos en los Tribunales de Justicia

Redacción – La pasajera del Uber que fue intervenido por oficiales de tránsito afirma que no lo denunció con los policías y se comunicó con AMPrensa.com para defenderse y aclarar lo sucedido tras las ofensas que ha recibido.

«Yo no sé qué le habrá dicho el oficial, pero de verdad yo no lo denuncié. Yo agarré mi celular para llamar a mi jefa y decirle que iba a llegar tarde, pero nunca enseñé la aplicación», explicó la joven.

Esta situación surge a raíz de una publicación del conductor de Uber, quien se quedó sin trabajo porque afirmó que una pasajera le enseñó la aplicación de Uber a los oficiales, para denunciarlo por transporte ilegal, pero ella asegura que no lo reportó.

A él le bajaron las placas y la multa es de ₡150 mil, por lo que AMPrensa.com lo contactó para conocer su historia y que los lectores donaran víveres y dinero para el sustento de él y su familia.

Posterior a ello, la usuaria destacó a este medio que ha recibido incontable cantidad de insultos, incluso le han dicho que le harán daño a ella y a su familia.

¿Qué le dijo ella al oficial?

También resalta que el oficial de tránsito que se acercó a ella, le habló de forma grosera y le insistió en que le dijera la verdad y cuánto le estaba pagando a este conductor por llevarla.

«El oficial me habló grosero. Yo le dije ‘no caballero, fue mi mamá quien lo llamó para que me trajera, él es un vecino mío’. Me insistió y me volvió a preguntar que cuánto le pagaba, pero yo le repetí que mi mamá fue quien lo llamó para hacerme el favor. Después de llamar a mi jefa, el oficial me dijo que ya me podía retirar porque a él le iban a quitar el carro por la ley de Aresep, y yo me fui», aclaró.

Afirma que ella nunca ha tenido problemas con otros conductores de Uber y que la denuncia que hizo en la aplicación fue porque el conductor publicó una fotografía de la casa y de las redes sociales de ella.

«Yo denuncié acoso cibernético en la aplicación porque él publicó mis datos personales. Hasta publicó una foto de mi casa, cuando yo nunca le hice nada. Producto de esas publicaciones, me han llegado insultos y amenazas, eso fue lo que reporté en la aplicación de Uber», explicó.

Es decir, la usuaria destaca que ella no lo denunció por acoso sexual, sino por publicar sus datos personales en redes sociales.

Por la fotografía de la casa, una persona incluso le escribió un mensaje denigrante que decía «Tan delicados que juegan y la casa, más bien dicho esa pocilga, se está cayendo».

Denuncia ante los Tribunales

Por la información divulgada y los insultos recibidos, la vecina de Cartago denunció los hechos ante los Tribunales de Justicia de Cartago el pasado 20 de agosto.

Incluso indica que el conductor publicó unos mensajes que le escribió a ella a través de la aplicación, pero ella resalta que nunca le llegaron, y que tampoco ha tenido novio o alguna relación sentimental.

«El muchacho dice que una expareja mía le dijo que yo ya había hecho eso, que yo era así, pero yo nunca he tenido pareja, no entiendo de dónde sacó esa información, es falso», agregó.

La joven teme por el bienestar de su familia, pues han recibido gran cantidad de amenazas.

Su prima fue quien le avisó primero de los rumores que habían trascendido en redes sociales.

«Yo me desperté al día siguiente y tenía mensajes de mis conocidos que me pasaron pantallazos de lo que el conductor había publicado. Dijo que yo lo reporté con los oficiales, pero nunca fue así, de hecho yo dije que era vecino mío», explicó.

Agregó a este medio que ha recibido amenazas sobre incendiarle su casa, de «lincharla» entre varias personas y que hasta ha escuchado a ciudadanos que pasan por su vivienda y le gritan groserías.