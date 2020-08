Era el único ingreso de su familia

Usuaria también lo denunció en la app por acoso sexual

Redacción – Un conductor de Uber vivió una mala pasada el martes anterior, cuando una pasajera que transportó desde el centro de Cartago hasta Paseo Metrópoli, lo reportó con los oficiales de tránsito que realizaban un operativo.

Se trata de Cristopher Alvarado, un padre de familia que vivía de los ingresos de Uber. Con eso pagaba el alquiler de su vivienda y las necesidades básicas de su familia conformada por su esposa y su hijo pequeño de 2 años.

Ahora, no tiene dinero ni herramienta de trabajo, pues le decomisaron las placas.

Alvarado contó a AMPrensa.com que la mujer, de apellido Morales, estaba enterada del operativo de los oficiales porque él se lo explicó. Tomaron una ruta alterna, pero cuando llegaron, se toparon con los policías.

«Yo me puse contento porque me había entrado un viaje en efectivo. Yo le dije que si nos llegan a parar, que no brinde información, que somos conocidos y listo. Ella me dijo que estaba acostumbrada y que siempre ayudaba a los conductores», explicó el conductor.

Cuando los pararon, el oficial le pidió la documentación y él entregó todo al día, pero le pidieron que se bajara del vehículo. Entonces, uno de los policías se acercó a la ventana de la pasajera para hablar con Morales.

«Ella inmediatamente le dijo ‘yo no tengo tiempo para esto, él sí es Uber’ y enseñó la aplicación con mi foto, nombre y placa del vehículo. Ahí, ya no hubo nada que hacer. Los tráficos acercaron la plataforma para llevarse el vehículo», agregó.

Alvarado no tenía otra opción, pero decidió llamar a un abogado para consultarle, con bases legales, si podían decomisarle el vehículo, pero el abogado le explicó que no y se lo dijo al oficial vía llamada telefónica.

«El policía me dijo ‘yo lo voy a tratar bien, solo le voy a quitar las placas’. Me bajaron las placas y me hicieron la multa correspondiente», agregó el chofer.

El brumoso deberá pagar una multa por ₡150 mil, dinero que no tiene disponible en este momento. Además, tardan un mes y medio en devolverle su placa.

Ella lo reportó como acoso sexual

Indicó que la mujer se bajó y se fue, pero parece ser que no se quedó tranquila, pues decidió reportar a Alvarado en la aplicación de Uber por acoso sexual.

«Ella me reportó como si yo le hubiera dicho algo inapropiado, como si la hubiera tocado. Uber se contactó conmigo y casi me bloquean, fue que yo les expliqué en la aplicación», señaló.

El vecino de Cartago explicó que él siempre ha tenido muy buenas calificaciones y comentarios en la aplicación. Afirma ser respetuoso con los pasajeros y que nunca ha tenido problemas de ningún tipo con sus clientes.

«A ella no le importó si yo tenía familia. No le importó que ese era mi único ingreso y ahorita hay una crisis económica. No tengo en qué trabajar», dijo con un nudo en la garganta.

Si usted puede y quiere colaborarle a Alvarado con la multa, diarios, artículos de necesidad básica, dinero o algún tipo de donación, puede comunicarse con él al 6359-3793.