Usuaria enseñó aplicación de Didi a oficiales

Le quitaron el carro y ya no tiene cómo trabajar

Redacción – Un conductor de Didi y Uber vive una pesadilla luego de que una pasajera lo delatara con los oficiales de tránsito: le quitaron el carro y, por ende, su única fuente de ingresos.

Se trata de Dennis Maroto, un vecino de Cartago que tiene dos hijos menores de edad y su único trabajo era por medio de las plataformas digitales de transporte, pero ahora se siente abrumado por la situación que está viviendo.

Maroto contó a AMPrensa.com que él ya le había prestado el servicio a esta mujer de apellido Ramírez junto a sus compañeras de trabajo, pero este miércoles fue únicamente el transporte para ella.

Indica que la distancia fue muy corta -menos de 2 kilómetros- y la tarifa pagada fue de ₡860, pero parece ser que ella se molestó por el atraso que tuvo para llegar a su trabajo producto de la inspección de tránsito.

Cuando llegaron al destino, él dejó a Ramírez en la zona franca de La Lima y los oficiales lo detuvieron.

«Me detuvo el oficial y me dice ‘¿usted es Uber? Dígame la verdad’ y yo le dije que no, pero él me presionó. ‘¿Por qué me miente? Se va a meter en más problemas’, me dijo el oficial. Yo saqué el teléfono y lo iba a grabar. Se acercó otro oficial y me dijo que me iba a quitar el carro por malcriado, pero yo les dije que no les estaba faltando el respeto», agregó.

Indica que Ramírez le dijo que si le preguntan, ella decía que es prima de él, pero Maroto le dijo que no, que solo dijera que son vecinos y que él le hizo el favor de transportarla.

«El oficial le preguntó a ella mi nombre, pero ella no lo sabía y el oficial le dijo que por utilizar transporte ilegal, ella se podía meter en problemas. Cuando vi, le estaba enseñando el teléfono al oficial con la foto mía, el perfil de Didi y el número de placa del carro. Ahí ya no me pude defender», explicó Maroto.

Es importante resaltar que a los pasajeros no los pueden sancionar por utilizar plataformas digitales de transporte, ni están obligados a contestar interrogatorios de los oficiales de tránsito.

Si usted es pasajero frecuente, lo ideal es que le indique al oficial, de forma respetuosa, que las preguntas se las puede hacer al conductor.

El conductor de Uber destaca que él no le desea el mal a esta usuaria, pero no comprende por qué ella lo delató. Insiste en que no quiere que otras personas le hagan daño a ella, ni que le reclamen.

«Yo no le deseo el karma, que Dios la bendiga», agregó.

La publicación del cartaginés se hizo viral por la indignación que causó la actuación de esta usuaria, quien utiliza los servicios y sabe que no están regularizados por ley, pero decidió reportar a este chofer.

Lugar de trabajo de Ramírez investiga el caso

La empresa Edwards Lifesciences es el lugar de trabajo de la cliente de Didi, por lo que los usuarios de redes sociales solicitaron justicia por lo que consideran una traición.

Sobre ello, la empresa comunicó que ya conocen lo sucedido y están investigando.

Por delatar al conductor, el perfil de Facebook de la mujer se llenó de «me enoja». Tras la cantidad de reacciones de los usuarios de redes sociales enfurecidos, ella eliminó las fotografías y publicaciones de su perfil.

Dennis Maroto tiene una familia que mantener

Ahora Maroto tiene la misión de buscar el sustento para su familia, pues tiene dos hijos de 4 y 13 años. Su esposa no trabaja y pagaban alquiler de vivienda, pero se tuvieron que pasar donde sus papás por la situación económica actual.

«Ahorita tengo un nudo en la cabeza. No sé ni dónde está mi carro, no tengo otra fuente de ingresos», dijo.

El ciudadano deberá pagar ₡24.500 por la multa del extintor gastado y se eleva a juicio por tratarse de decomiso del vehículo debido al transporte ilegal, lo que podría costarle de ₡2 millones a ₡6 millones incluso.

Si usted quiere colaborarle a este ciudadano con víveres, donaciones económicas o incluso un puesto de trabajo, puede comunicarse con él al número telefónico 6012-5149, el cual es el mismo para SINPE Móvil.