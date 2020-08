Redacción- El conocido periodista Oswaldo Alvarado pide ayuda para encontrar a perrito que atropelló.

«Este vídeo es solicitándole ayuda, porque es algo que no puedo permitir que me pase. Soy rescatista de animales. Bendita distracción, por las tensiones del trabajo, no debí haberlo hecho. Sentí que golpeé algo, fue en seco. Creí que era algún bache sobre la calle, no escuché nada.

No escuche, cuando me alcanza un vehículo y me dice que «golpeé un perro y lo maté». Me devolví de inmediato», dijo el comunicador.

El periodista agregó que cuando se devolvió no encontró al animal, pero que está dispuesto a ayudarlo si alguien lo encontró.

«Espero en Dios que el animalito está vivo y alguien se lo llevó a la veterinaria. Por favor si alguien logra o si conoce a la persona díganle que soy yo, me pongo a la orden.», dijo Alvarado.

El conocido comunicador se pone a la disposición para ayudar al animalito que fue golpeado.