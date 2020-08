Redacción. En el marco de la discusión de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) Roberto Thompson, diputado liberacionista, dijo que existe una gran desconfianza en el equipo económico y así lo demuestran los sectores que no quieren participar del proceso de diálogo del gobierno.

Además, pidió más transparencia en las negociaciones con el FMI y más acciones para la reactivación económica.

«Quiero ser hoy absolutamente claro con el Gobierno de la República, conmigo como Diputado no van a contar más para apretar este botón verde en ningún tipo de crédito de apoyo presupuestario que venga a este plenario legislativo mientras no haya un plan concreto de reactivación del sector económico, mientras no haya un plan concreto de generación de empleo, mientras no haya un plan concreto de cómo vamos a sacar adelante al sector productivo de este país para que esté en condiciones de recuperar dinamismo y empleo para los miles de costarricenses que están angustiados», destacó.

El contrato para el préstamo fue enviado al Congreso el jueves 4 de junio y describe que tiene un valor aproximado de $504 millones.

El préstamo deberá pagarse completo en dos años, tres años después de que se adjudique la suma; es decir, Costa Rica empezaría a pagarlo en el 2023 y terminaría en el 2025.