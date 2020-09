Redacción– Fani, la líder del colectivo “Almas Veganas” vuelve a ser viral, pero esta vez no por considerar la reproducción animal de genocidio, sino por definirse como “trabajadora sexual”.

“Básicamente están rulando anuncios de mi trabajo personal. Yo soy trabajadora sexual y la verdad es que no me sorprende que haya pasado esto”, dice Fani.

LEA TAMBIEN: Niñera abusa de un adolescente que cuidaba y tuvo un hijo con él

Es importante mencionar que la mujer de Almas Veganas se hizo viral hace unos años por decir que habían separado a los gallos de las gallinas porque las «violan».

«Podemos ser feministas y trabajadoras sexuales”, dijo en el video.

Muchos usuarios de las redes sociales se vieron sorprendidos por este hecho ya que consideran que es contradictorio con lo que promueve.

La joven de Barcelona, España, promociona sus servicios en una web de chicas donde se hace llamar Úrsula y dice que tiene 25 años.

Sus precios van desde los 150 euros por 45 minutos hasta los 3.000 euros por todo el fin de semana.

«Yo soy trabajadora sexual y la verdad es que no me sorprende para nada que haya pasado esto. Esperaba que sucediera en algún momento porque estamos sufriendo desde hace un año y pico un escarnio brutal hacia mi persona y hacia el colectivo animalista en el que milito», dijo.

Fani dejo claro que : «El trabajo sexual es trabajo. Muchas compañeras están trabajando para que se reconozca y podamos tener derechos como cualquier trabajo. Los derechos que existen son una mierda total, vivimos en una total precariedad».

«Podemos ser feministas y trabajadoras sexuales. Vamos a ver… A mí no me representa este feminismo hegemónico abolicionista; discrimina a muchísimas compañeras, no es inclusivo», añadió.