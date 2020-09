Hernández es dirigido por «La Bala» Gómez en el Malacateco

Redacción – El capitán de El Salvador, Henry Hernández, ve vídeos de las practicas de Keylor Navas para mejorar sus reflejos a la hora de hacerle frente a los partidos.

Hernández guarda una enorme admiración por el arquero tico del PSG, que se ha se ha convertido en un ejemplo para el guardián del marco de La Selecta.

Envidia de la buena y gran felicidad por los éxitos de Navas, son parte de los sentimientos del capitán salvadoreño, que milita en el Malacateco de Guatemala.

A sus 35 años, Henry sigue muy de cerca lo que hace el costarricense. Incluso, ve vídeos de sus tapadas e intervenciones para intentar ponerlos en práctica con su club.

La cercanía del salvadoreño con Costa Rica es grande en la actualidad, ya que es dirigido por Rónald «La Bala» Gómez y es compañero del volante tico Jorge Gatgens.

Además, utiliza las mismas imágenes para pulir sus reflejos y así poder mejorar aún más, con el fin de destacar cada vez que salte al terreno de juego con sus guantes.

Henry Hernández conversó con AMPrensa.com y asegura que aprende mucho de Keylor Navas cada vez que ve un partido o un vídeo donde salta a la escena el «Halcón».

«Sinceramente cada vez que puedo veo vídeos del costarricense, uno como portero también está al tanto de ese tipo de circunstancias. Claro que sí veo los entrenamientos y partidos de Keylor Navas con el PSG. De todos podemos aprender y que mejor que del tico.

En ese aspecto, Keylor es un portero tiene mucho que demostrar y mucho para aprender de él. Claro que se estudia y analiza para tomarse como un ejemplo. En ocasiones veo vídeos para hacer trabajos y así mejorar mis reflejos con mi entrenador.

Navas es único en ese tema de reflejos y yo lo tomo como un ejemplo. Yo me quedé molesto por su salida del Real Madrid, creo que no la merecía, pero pudo llegar a París que es, fue y sigue siendo un enorme portero. Solo lo he enfrentado en selecciones menores, me gustaría enfrentarlo», afirmó Henry Hernández a AMPrensa.com.

El salvadoreño buscará ayudar a su país a llegar a la Octagonal de Concacaf y para ello, buscará ser una muralla y así guiar al combinado liderado por Carlos de los Cobos.