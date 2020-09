Redacción- Un clásico por muchas personas, pero es un grande error, ya que guardarlo ahí puede hacer que se rompa o se dañe.

Es importante mencionar que hay personas que llevan a todos lados condones de hace años y olvidan que como todo producto, estos vencen. Y un condón vencido es un peligro público, ya que tiende a romperse.

«No se deben guardar los condones en la billetera porque podría tener grandes riesgos y nunca hay que exponer el preservativa a temperaturas altas porque los dañan y se pueden guardar ahí si se van a usar ese mismo día. El mejor lugar para guardarlos es la mesa de noche que es un lugar fresco», dijo la Sexóloga de Durex, Marianela Arias.

Arias agregó que al guardarlos en la billetera podría romperse y perder el aire que contiene para mantenerse en un estado adecuado.

Se deben mantener en un lugar fresco y seco, lejos de objetos filosos y de la luz solar directa.

La experta añadió que los condones duran mucho tiempo, pero siempre se debe revisar la fecha de vencimiento impresa en el envoltorio o en la caja y siempre debe abrir el preservativo con cuidado para no dañarlo.

Se debe resaltar que muchas personas no utilizar condón porque manifiestan que pierden sensibilidad o padecen de alguna irritación.

“Una de las razones más frecuentes que las parejas dan para justificar el no utilizar protección, es que con condón se pueden perder algunas sensaciones, y esto es un mito a cierto nivel, ya que la sensibilidad no debería disminuir al punto de no sentir suficiente para disfrutar y alcanzar el orgasmo”, manifestó Arias.

La sexóloga expresó que existe un condón fabricado de poliisopreno el cual mantiene una sensación de suavidad ante la penetración, que la hace percibirse de manera más natural, y a la vez puede ser usado sin riesgo por personas con alergia al látex natural.

«El uso del preservativo también nos ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el VIH, Virus del papiloma humano, herpes, entre otros», dijo.

Se debe dejar claro que los condones no pueden reutilizarse y solo se usa un condón cada vez que tengas sexo vaginal, oral o anal. También debe usar un nuevo condón si cambia de una clase de sexo a otra (por ejemplo, de sexo anal a sexo vaginal).