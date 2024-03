La entrada es gratuita

Redacción – El Museo de Arte Costarricense (MAC), en colaboración con el Jardín Botánico Lankester, de la Universidad de Costa Rica (UCR), presenta el primer proyecto expositivo 2024: “Pictórico y Efímero Ilustración botánica de orquídeas”.

La exhibición conmemora los 50 años del Jardín, santuario nacional de plantas donde las orquídeas toman protagonismo, ilustradas por la artista francoitaliana Sylvia Strigari.

La muestra se inaugurará este miércoles 06 de marzo, a las 7 p.m., en la Sala Temporales del MAC, ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana.

El Jardín Botánico Lankester, actual centro de investigación, establecido en la UCR en 1973, es resultado de la visión del naturalista británico Charles H. Lankester en la década de 1940. Su interés por el cultivo y estudio de las plantas epífitas de Costa Rica ha dejado un legado invaluable.

Según informó el MAC, “Pictórico y Efímero Ilustración botánica de orquídeas” ofrecerá una selección de acuarelas que ilustran orquídeas endémicas de Costa Rica, así como otras inusuales, publicadas en The New Refugium Botanicum. La muestra incorpora una selección de 26 acuarelas hechas por Strigari, las cuales han enriquecido las publicaciones del The New Refugium Botanicum desde 2007.

La colaboración de la artista Strigari con el investigador Franco Pupulin, ha demostrado una destacada trayectoria en la divulgación científica, siendo esta artista en la actualidad miembro de la American Society of Botanical Artists y del AM Painting Group de Inglaterra.

De nacionalidad francoitaliana, Sylvia Strigari nació en Marruecos en 1947. Después de vivir en París, a sus 23 años se mudó a Italia donde reside actualmente. Desde hace 25 años, viaja a Costa Rica cada año para pasar la temporada de noviembre a mayo.

La representación artística de especímenes botánicos nacionales tiene profundas raíces históricas, fusionando la historia del arte y la botánica. Actualmente es Strigari, quien, a través de sus ilustraciones, aporta a la tradición, ofreciendo herramientas que van más allá de una fotografía, plasmando visualmente aspectos relevantes de las especies.

The New Refugium Botanicum, es el proyecto editorial del Jardín que, de la mano del especialista Franco Pupulin, se dedica a entender la diversidad de las orquídeas, incluyendo datos taxonómicos, morfológicos, ecológicos, anatómicos y genéticos. Este proyecto moderno destaca especímenes poco conocidos o nuevos, contribuyendo a la conciencia sobre la conservación de especies amenazadas.

La entrada para disfrutar la muestra en el MAC y conocer la importancia de estas especies únicas que adornan la rica flora costarricense, es gratuita y abierta a todo público. La exposición estará abierta al público hasta finales de abril 2024.

El horario de visitación del MAC es de martes a domingo, de 9 a.m. a 4 p.m. Próximamente – en las redes sociales del MAC – anunciaremos las actividades educativas programadas en el marco de la muestra.