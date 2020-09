A los 5 meses de gestación, el padre de Allison se marchó

El padre solo una vez se interesó por Allison

Redacción- Muchos se preguntarán quién es el padre de la joven Allison Bonilla Vásquez, la joven de 19 años que desapareció en marzo anterior en Ujarrás y hoy mantiene de luto a todo el país.

Ni la propia Allison tuvo mayor información sobre él porque a los cinco meses de gestación desapareció prácticamente para siempre. En aquel entonces, hasta negó ser el padre de la niña, todo porque había embarazado a otra mujer casi que al mismo tiempo.

La madre de Allison, Yendry Vásquez, afirma que nunca le habló ni mal ni bien de su padre, a quien hasta pensión tuvo que ponerle al principio para ayudarse con los gastos.

«Solo al principio del embarazo me acompañó. Después se fue para siempre y tuvo más hijos. De su familia incluso hubo personas que fue hasta ahora que supieron de la existencia de Allison», afirma doña Yendry.

El desinterés del padre de Allison, el cual nos reservamos, ha estado presente en medio de toda esta situación que tiene en vilo a toda Costa Rica.

«Me llamó a los 15 días de la desaparición y solo me dijo que es que era tan linda que por eso se la llevaron. Eso fue lo único que me dijo», sostiene Vásquez con cierto enojo al ver tal indiferencia.

Durante los 19 años de vida de Allison, su padre solo apareció una vez. Según su madre, cuando ella haría la primera comunión.

«También me llamó para decirme que quería ver a Ali porque él tenía cáncer de pulmón. Yo por supuesto accedí y hablé con ella… se ilusionó mucho como cualquier niña, lo vio antes pero el día de la actividad no llegó… Ali me dijo ´viste mami yo fui la única que no tenía papá», relató.

De acuerdo con Yendry Vásquez, desde entonces no supieron más de ese hombre vecino del residencial González Angulo, en barrio Los Ángeles de Cartago. Al menos esa fue la última dirección que supieron de él.

Por fortuna para Allison, el cariño de su madre, sus abuelos y sus tías hizo que aquel vacío por la figura paterna nunca lo sintiera. Para el Día del Padre, el regalo siempre era para su mamá.