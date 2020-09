Imitación de Gloria Trevi le dio el gane a Carmen Chinchilla en «Tu cara me suena»

Redacción- Carmen Chinchilla obtuvo el primer lugar con su presentación de Gloria Trevi, con la canción “Todos me miran”.

Chinchilla donó el premio de tres millones de colones a Hospisonrisas Costa Rica, una fundación que tiene como objetivo llenar de alegría a quienes se encuentran hospitalizados en el Hospital Nacional de Niños.

Eduardo Aguirre obtuvo el segundo lugar con la canción de “Señora” de la española Rocío Jurado, demostrando su gran talento para el canto y ahora en la imitación.

Seguido, Sharon Abarca con el tercer lugar por su imitación de Adele, la cual estuvo llena de emotividad en todo momento.

Además, la noche tuvo de invitado especial a Boris Sosa, quién estuvo en la primera temporada de Tu cara me suena. Su presentación fue como Sonia López con el tema “El Ladrón”.

Estas fueron las imitaciones de este programa:

1. Carmen Chinchilla: Gloria Trevi – Todos me miran

2. Eduardo Aguirre: Rocío Jurado – Señora

3. Davis Núñez: Thalia – Marimar

4. Sharon Abarca: Adele – Someone like you

5. “Gonín”: Lucero – Cuéntame

6. René Barboza: Paquira la del Barrio – Tres veces te engañe

7. Chillax: Shakira & JLO – Super Bowl

8. Xiomara Ramírez: Mariah Carey – Without you