Moreira tiene enamorados a los manudos con su gran nivel

Redacción – El portero costarricense de La Liga, Leonel Moreira, brilla con sus grandes reflejos para convertirse en la muralla del León en el presente Apertura 2020.

La victoria de 2-1 del León ante Santos de Guápiles tuvo como protagonista estelar al arquero de 31 años, que demuestra estar en un gran momento con Alajuelense.

Moreira fue la gran figura del Equipo de su Gente y se dio el lujo de detenerle un penal al atacante Starling Matarrita al minuto 57 del compromiso.

Esa tapada en la pena máxima fue fundamental para que el León mantuviera el 0-1 en su contra. Tras esa acción Alajuelense logró remontar a 2-1 y así dejarse la victoria.

Las anotaciones del León fueron obra de Facundo Zabala y Junior Díaz. El «Osito» Moreira fue clave en los minutos 65 y 89, donde se lució con sus reflejos bajo palos.

Aunque vive un gran momento, Leonel asegura que todavía le falta para estar al nivel que desea en Alajuelense y trabajará al máximo para conseguirlo.

«Voy a trabajar al máximo para lograr el nivel que sé que puedo dar. Puedo dar más y eso se gana con el trabajo en la semana. Al rendimiento que quiero estar, no estoy. Todavía me falta, el torneo pasado fue atropellado, muchos cambios, ahora empecé una pretemporada y me siento muy bien», aseguró Leonel Moreira a FUTV.

El arquero llegó al cuadro erizo en el certamen anterior y en el mostró un nivel irregular, que valió cientos de críticas de parte del liguismo. Incluso, él lo reconoció.

Pero esas críticas ya son parte del pasado y Leonel ha vuelto a enamorar a los manudos, que están muy contentos con su notable desempeño en la portería.

Andrés Carevic le ha dado gran confianza al cancerbero nacional, que renovó con Alajuelense con la misión de salir campeón con la institución eriza.