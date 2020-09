López es uno de los grandes ídolos del liguismo

Redacción – El ídolo del liguismo, Wílmer «Pato» López, señala que el liguismo nunca abandonará al León pese a la sequía de títulos que atormenta a la institución.

Alajuelense cumplirá en diciembre, un total de siete años sin ser campeón nacional. En ese camino los manudos han perdido varias finales de forma inexplicable.

En ese período han pasado momentos difíciles, pero en este Apertura 2020 la ilusión por ganar la 30 se mantiene en la institución, gracias al gran equipo que tienen.

La presencia de hombres como Bryan Ruiz y Álvaro Saborío tiene al León como favorito al título. Pero en caso que no sea así, el liguismo no perderá su amor por el club.

López asegura que a pesar de que tiene muchos campeonatos sin dar la vuelta olímpica, los aficionados han demostrado su fidelidad y se han mantenido fuertes.

Para el recordado volante erizo, los seguidores erizos se caracterizan por nunca abandonar a su equipo, sin importar si están bien o mal, el liguismo sigue ahí.

El legendario número 6 de Alajuelense conversó con ESPN Costa Rica y reveló que los manudos han vivido ratos difíciles desde diciembre del 2013, la peor sequía eriza.

«Tenemos casi siete años de no triunfar, es la peor sequía que hemos vivido en la historia del equipo. Tenemos muchos campeonatos sin ganar, entonces eso realmente para nosotros, los liguistas es bastante duro.

Pero eso no propiciará que abandonemos el equipo. El no abandonar a Alajuelense es algo que nos ha caracterizado, hemos sido muy honestos. Siempre estamos presentes, aunque ya no se pueda ir al estadio, somos el Equipo de su Gente.

Cada uno de nosotros lo tenemos muy presente, está compenetrado en nuestro corazón, siempre decimos presente, cuentan con nosotros en los momentos buenos y malos, si debemos esperar un campeonato más para poder celebrar, lo haremos. Pero evidentemente todos deseamos que en este se nos pueda dar», afirmó López a ESPN CR.

Wílmer actualmente se dedica a su negocio «Pato Express», donde entrega a domicilio en la GAM camisetas, gorras y entre otras objetos relacionados a La Liga.