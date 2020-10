Reyes ha mostrado los avances de la construcción

Redacción- Andy Reyes: El futbolista brumoso que ha luchado para hacer realidad el sueño de regalarle una casa a sus padres, que se sienten muy orgullosos de su hijo mayor.

El joven futbolista nunca ha desistido de hacer realidad sus sueños, motivo por el cual se ha esforzado para poder construirle una vivienda a sus padres.

Reyes se puso como meta poder realizar el sueño de devolver un poco a sus padres de todo lo que le han dado, por eso no oculta su felicidad de ver los avances de la obra.

«Lo había soñado desde siempre, desde que entré al mundo del fútbol quería hacerles una casa a mis papás, siempre lo había soñado y gracias a Dios todo el esfuerzo que he hecho ha valido la pena.

Es una alegría muy grande ver que por lo que uno ha soñado ya se inició, es una convicción de que ya voy a poder regalarle una casa a mis papás y eso me motiva a seguir adelante alcanzando mis objetivos y muy contento por eso», dijo a AMPrensa.com.

A pesar de que el joven de 21 años ha tenido la oportunidad de ser legionario, ha mantenido la sencillez y humildad que lo han caracterizado desde pequeño.

Por el contrario, Andy Reyes ha visto como una oportunidad para estar más cerca de cumplir sus metas con sus salidas al fútbol internacional.

«Fue muy importante porque a uno le va un poco mejor entonces uno trata de ayudar más-Hice un negocio cuando vine aquí y ya por dicha estamos con lo de la casa entonces es una alegría inmensa.

Gracias a Dios se dio ya lo de empezar la casa y ahí vamos de a poquitos ya terminamos lo del muro y ya rellenamos lo del lote y ya en los próximos días se va a empezar a construir», afirmó a AMPrensa.com.

El joven oriundo de Naranjo, expresó con felicidad lo importante que es para él su familia y el poder devolver un poco de todos los esfuerzos, que sus papás han hecho por él.

«Mi mamá siempre había querido una casa propia, ella siempre dice: Yo antes de morirme quiero una casa propia, yo sé que cuando uno se muere no se lleva nada porque todo es material pero no me quiero morir antes de tener mi propia casa».

Ellos están contentos mi mamá, mi papá y mi hermanita que ya quiere su cuarto, ellos siempre me han agradecido por todo lo que he hecho y de la manera que les he ayudado.

Yo prácticamente trabajo para ellos, para mi familia, que es lo más importante en mi vida y quiero seguir dándole lo mejor a ellos porque se merecen lo mejor del mundo porque me lo han dado todo», afirmó Reyes a AMPrensa.com.

De esta forma, el delantero del Cartaginés deja en claro que los sueños pueden hacerse realidad siempre y cuando se tenga la determinación de luchar por ellos.