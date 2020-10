Centeno le dio a con todo a Zamora por su indisciplina

Redacción – El técnico del Monstruo, Wálter Centeno, asegura que Frank Zamora tiene que ganarse la confianza de la afición del Saprissa tras su grave error.

Paté perdió toda la confianza en el atacante de 29 años, quién tras el triunfo por 0-1 ante Jicaral fue visto en redes sociales en una fiesta rodeado de bebidas alcohólicas.

En la actividad aparecía acompañado de dos mujeres, que disfrutaban por todo lo alto con el jugador. Dicho acto desató un enorme disgusto en el Monstruo.

Víctor Cordero y Centeno ya han hablado del tema, pero todavía el timonel no lo ha hecho directamente con Zamora para informarle su decisión sobre su indisciplina.

La situación sucedida con el atacante se robó todos los reflectores del encuentro, que ganó el Monstruo con marcador de 2-1 ante Sporting FC en La Cueva.

El estratega fue enfático en conferencia de prensa y deja claro que Saprissa no todos los días da chance para poder vestirse con la camiseta del club más ganador.

«Ya quedó claro, hoy no estuvo por decisión de lo que pasó y es uno más, Zamora es uno más. Yo lo veo como uno más, porque aquí tengo chicos de alto rendimiento y los cuales tengo que educar y los cuales debo disciplinar.

Yo tengo que marcarle la cancha a ellos desde ya, para que ellos no cometan los errores a un futuro, todavía voy a pensar lo de Zamora, no estuvo y el equipo estuvo bien, es problema de él, pero es uno más y tiene que ganarse la confianza no solo mía.

Tiene que ganarse la confianza de la afición del Saprissa, él tiene que ganarse la afición del Saprissa, porque él sabe lo que hizo. Nosotros lo vamos arropar, pero ya él debe una explicación futbolística, porque él debe entregarse para Saprissa, porque Saprissa le está dando una oportunidad y no todos los días Saprissa da oportunidades», afirmó Paté.

Los fanáticos al campeón nacional han crucificado al delantero nacional, quién llegó al Monstruo procedente de Guadalupe FC, donde era un referente.