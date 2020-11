Moreira destacó el gran trabajo en equipo

Redacción- Leonel Moreira se convirtió en una muralla para amargarle la noche a los morados impidiendo que la pelota se fuera al fondo de la portería en varias oportunidades.

Leo Moreira fue una de las figuras del Clásico Nacional que se tiñó con los colores rojinegros tras una gran remontada que lograron los manudos en la casa de los morados.

Siendo el guardameta ´pieza clave para impedir en varias ocasiones que el balón se fuera al fondo de su portería.

Sin embargo, Moreira fue enfático en que para él lo importante es que el equipo haya conseguido puntuar de tres en la difícil visita a los tibaseños.

«Primero la honra y la gloria a Dios que es el que me tiene acá disfrutando de este bello deporte, la verdad desde que llegué siempre he trabajado y ya me conocen que siempre he trabajado al 100%, siempre me entrego en cada partido indiferentemente la situación que sea.

Pasé una adversidad muy difícil al principio cuando llegué pero la verdad siempre seguí mi norte, siempre me dirigí a luchar como siempre me he caracterizado.

La verdad que hoy gracias a Dios se me dieron las cosas pero aquí como siempre he dicho no soy yo es la Liga Deportiva Alajuelense la que gana hoy, la garra, la entrega de los compañeros y el orden táctico con el que el profesor nos guia.

Para eso trabajamos, tanto en casa como en visita trabajamos a hacer lo de nosotros a buscar los puntos, buscar siempre ser los mejores, nos topamos con un digno rival, un Clásico excelente, sacamos una victoria y eso es lo importante».

De esta forma, el guardameta de los manudos resaltó el gran trabajo realizado como equipo, donde lograron sobreponerse al marcador en contra y lograr la victoria en suelo tibaseño.

Con la victoria conseguida los manudos se consolidan en la cima de la tabla general, luchando por adueñarse del pase que les asegura la Gran Final del torneo de Apertura 2020.