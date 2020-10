Iba a ser trasladada al Hospital Monseñor Sanabria

Redacción – La madre que dio a luz en una ambulancia en el parqueo de la Clínica de Jacó, antes de ser trasladada al Hospital Monseñor Sanabria, cuenta su experiencia y que fue hasta ese momento cuando Alba Gutiérrez supo que iba a ser mamá de gemelas.

Jimena y Gabriela nacieron e inmediatamente la ambulancia se dirigió al centro médico, cuando se toparon con los bloqueos.

La ambulancia era de gran tamaño -tipo camión-, por lo que no pudieron continuar el camino por el paso habilitado por los manifestantes para las ambulancias de tamaño normal.

«Yo tenía parto para el 11 de octubre, no sabía que eran gemelas. El doctor me había hecho un ultrasonido a los seis meses y me dijo que era una niña», dijo a Teletica.com.

Ella tenía casi 9 meses de embarazo, pero Gutiérrez pensó que iba a ser mamá solo de una bebé.

La madre contó a ese medio que, afortunadamente, todo salió de la mejor manera y las tres están en buen estado de salud.

Una de las bebés nació más pequeña y tardó un lapso corto en responder, pero afortunadamente está muy bien tras la atención del paramédico y el doctor en la ambulancia.

En la manifestación inició en enfrentamiento entre los protestantes y los antimotines, fueron momentos tensos, pero también de felicidad para ella tras darle la bienvenida a sus dos pequeñas.

«Había un bloqueo en Caldera y ahí estaban tirando bombas y todo. Gracias a Dios no pasó a más, los policías actuaron rápidamente, entonces no pasó nada. Yo venía adentro de la ambulancia y las bebés ya estaban nacidas», comentó a ese medio.

Los policías intervinieron la manifestación que se desarrollaba en Puntarenas debido a los bloqueos. Hubo un enfrentamiento con lanzamiento de gases lacrimógenos y bombas caseras.

Luego de unos largos 40 minutos, las tres fueron trasladadas al hospital.