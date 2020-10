Redacción. La legisladora de la Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, aseguró que el gobierno debe construir puentes de negociación sobre el Fondo Monetario Internacional y no seguir con el secretismo.

“Parece ser que el PAC es experto en hacer cosas para distanciarnos más de un consenso político, no solo por la propuesta tan desbalanceada sobre el acuerdo con el FMI , sino también por incluir dentro de la propuesta el polémico proyecto del tren eléctrico, he incluso sus mismos jerarcas se contradicen en diferentes medios sobre la conveniencia o no de incluirlo en la negociación”, afirmó.

Solís destacó además la falta y seriedad de coordinación con la que trabaja el Poder Ejecutivo, en temas como el del tren eléctrico el cual fue incluido en el documento enviado al Parlamento.

Al respecto manifestó, Solís Quirós, que un proyecto de $1500 millones, que va a requerir un subsidio de entre $50 y $150 millones anuales, que no se sabe cómo se va a pagar, es incluido como parte de la negociación, “ahora a lo interno del Ejecutivo unos podrán decir que fue un error y otros defenderlo.

¡No es posible que ni siquiera con la coyuntura en la que estamos, el Poder Ejecutivo se digne a presentarnos una propuesta decente de negociación con el FMI!, manifestó la socialcristiana.

Sobre el tema de los impuestos, anuncia el Gobierno dijo que “es inclusive risible el hecho de que antes de presentar la propuesta, salga el Presidente a decir que van a poner sobre la mesa opciones “ balanceadas” , pues no sé si es que tenemos nociones muy diferentes de lo que eso o será que simplemente se quiere salir y tratar de engañar al pueblo

costarricense.

«Vamos a ver Presidente a socarse la faja».