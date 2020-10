Redacción. La diputada del Partido Integración Nacional, Patricia Villegas, aseguró que ya estaba cansada de los argumentos irrespetuosos de Paola Vega, congresista del Partido Acción Ciudadana, quien dijo que ella debe entender que en un Plenario con 57 diputados y que existe gente que piensa diferente a ella.

«Ideas positivas o negativas debe permanecer, el respeto ya cansa, que sus argumentos sean de irrespeto para todos y usted tiene que dar respeto para recibir respeto. Le pido coherencia aquí hay hambre en Costa Rica. Es suficiente ya y no es de recibo que trate a los diputados de hipócritas, estúpidos, idiotas y tontos… que se está creyendo, si todos somos iguales», destacó.

Además, le dijo que respetara su investidura como diputada.

Paola Vega dijo que hipócritas es un adjetivo, no una ofensa y es que es lo que cabe en una discusión parlamentaria.

«Si a usted le duele que le digan las verdades lo siento, pero nunca he dicho ni estúpido, ni idiota y a mí no me van a callar cuando hay personas que sabían la resolución de la Sala Constitucional sobre la Pesca de Arrastre antes de que se hiciera público», destacó.