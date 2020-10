Row logró el ascenso con su papá a la primera división

Redacción- Randall Row Jr quiere dejar atrás historia de su papá para brillar con luz propia en el fútbol costarricense, donde espera deja su propio legado.

Row tiene 22 años y milita en el Sporting FC, club que dirige su padre, por lo que el lateral derecho habló con AMPrensa.com de la experiencia que ha vivido con su papá.

Pues el cargar sobre sus hombros el apellido Row, es un reto enorme, pues no hace falta las personas que lo comparen con su padre, quien fue futbolista entre 1993 y el 2004.

Sin embargo, Randall Row Jr considera que a él ello no le afecta, por lo contrario admira a su padre por todo lo que logró como jugador y ahora lo que ha realizado como técnico.

Randall se refirió al campeonato de Ascenso logrado en junio del 2020, al cual se refiere como una experiencia inolvidable y un sueño hecho realidad por lograrlo con su padre.

«Fue una experiencia muy linda, algo inolvidable porque la segunda división es una liga muy complicada, es muy difícil ganar ese ascenso y más en la forma en que lo hicimos es muy gratificante, siempre de primero la honra y gloria a Dios.

Haberlo hecho al lado de mi papá es un extra que le pone un saborcito como dulce al haber logrado el campeonato, porque no solo es un sueño que yo quería cumplirle, sino que no hay nada más bonito que poder ayudarle a la familia a alcanzar metas como esas».

Por otro lado, Row deja en claro que él no lee comentarios acerca de las personas que consideran que él juega por ser hijo del técnico, el cual es un valioso consejo de su padre.

«Si me ha tocado madurar en ese sentido porque si lo he leído, lo he visto, lo he escuchado, por parte de gente que está externa al club, para nadie es un secreto que ese siempre va a ser un tema de conversación.

Siempre he sentido que los comentarios te sirven para crecer, los buenos los tomo y los malos los desecho. Y gracias a Dios siempre lo he demostrado en la cancha que no juego por ser el hijo del entrenador.

Me lo he ganado en entrenamientos, con el rendimiento que tuve tanto en segunda división como el que ahora he tenido en primera.

El consejo principal de él es el que me aleje de leer comentarios, la mayoría del tiempo van a haber personas que saquen el tema. Al final él y yo sabemos que cuando he jugado es porque me lo he ganado», afirmó Row a AMPrensa.com.

El joven defensor busca deja su nombre en letras doradas dentro del fútbol tico y así ser tomado en cuenta en La Sele, que es parte de los sueños del futbolista de Sporting FC.