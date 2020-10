Castro elogia la seriedad del proyecto de los capitalinos

Redacción – El reconocido delantero nacional, Jorge Alejandro Castro, destaca que el proyecto de Sporting FC va más allá de las canchas de fútbol.

A sus 30 años, «el Tanque» está muy contento con la buena labor del conjunto capitalino, que a base de esfuerzo ha logrado ganarse el respeto de propios y extraños.

Castro asegura que un proyecto con la escuadra josefina beneficia mucho al fútbol nacional, porque no solo es deporte, si no que también ve la parte social.

Este exjugador del Saprissa, Herediano y entre otros clubes, está sorprendida con la gran gestión que realiza la escuadra capitalina desde hace varios años atrás.

Los hermanos José y Osael Maroto tienen muy clara la ruta de la institución con sede en el coqueto estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, San José.

La intención de los dueños es tener no solo un proyecto deportivo, ya que también deben tenderle una mano a lo más necesitados en la parte social.

Lea también: Jimmy Marín busca recuperar su mejor nivel para llenar las expectativas del saprissismo

Para muestra de ello son las donaciones de víveres, que hizo el equipo blanquinegro a un grupo de familias de escasos recursos en medio de la pandemia.

Jorge Alejandro Castro habló en conferencia de prensa y dejó saber la seriedad del proyecto de la escuadra liderada por Randall Row en la máxima categoría.

«Beneficia mucho al fútbol nacional, no solo al fútbol, si no a la parte social también. Los dueños de la cabeza del proyecto, Osael y José Maroto han sido muy claros que el proyecto de Sportin FC no solo es un proyecto deportivo, si no un proyecto social.

Va ayudar a cierta parte de la población, siento que es un modelo que los equipos debería apegarse, la parte administrativa es un equipo que maneja todo en orden como se debería hacer siempre. Nosotros como jugadores no sorprendemos por el orden que hay.

Estamos acostumbrados a veces a cosas que no deberían ser, pero el proyecto de Sporting es un proyecto que lo demás clubes deben copiar para bien. Es un proceso de cuatro años, que hasta el día de hoy se ha venido cumpliendo como debe ser», dijo Castro.

En el primer torneo en la primera división, Sporting FC ocupa la cuarta posición del Grupo B con 10 puntos a lo largo de nueve partidos disputados.