Alonso Solís se retiró del fútbol desde 2012

Redacción – El recordado delantero del Monstruo, Alonso «Mariachi» Solís, asegura que Saprissa es su gran amor en el fútbol nacional y ese sentimiento nunca va morir.

Solís es muy recordado por el saprissismo, gracias a su olfato goleador y grandes condiciones que lo hicieron ganarse a los fanáticos en sus días como jugador.

A sus 42 años y ya retirado de las canchas desde hace ocho años, «El Mariachi» mantiene intacto su amor por la institución que lo dio a conocer en el país.

Su pasión por el Monstruo es notable y el ex-delantero es considerado por la afición más grande de Costa Rica como uno de los mejores goleadores en la historia del club.

Alonso Solís estuvo de invitado en el programa «A Fondo» de FUTV y reveló que no entiende como fanáticos morados y de otros equipos le tienen tanto cariño.

«La verdad es que Saprissa es mi gran amor y es ese amor que nunca va morir. Siempre he sido un agradecido de la institución y de la afición, que yo hasta el día de hoy no encuentro ni palabras y a veces me cuesta entender, pero lo agradezco.

De que la gente tenga tanto cariño conmigo, que es especial. Yo le doy gracias a Dios y digo que es la gracia de Dios, que me regaló. Porque yo voy a Alajuela y la gente lo quiere. Voy a Heredia, Cartago y cualquier lado, eso cuesta y la verdad lo agradezco», afirmó Mariacho Solís.

Este recordado futbolista es de esos saprissistas que defiende con todo a la institución, que actualmente atraviesa una complicada situación en el Apertura 2020.