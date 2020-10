Mayorga cuenta con el apoyo de muchas personas

Redacción – El exfutbolista del Saprissa, Benjamín «Mincho» Mayorga, asegura que el gobierno de Carlos Alvarado lo único que sabe manejar es la agenda gay.

Mayorga le tiró con todo a la administración Alvarado Quesada, la cual vive momentos complicados por las manifestaciones en todo el país en los últimos días.

Para este reconocido ex-jugador, los «inoperantes» del gobierno han quitado la mirada de las cosas simples y también le han restado importancia a miles de campesinos.

Ese discurso de Mayorga se dio horas antes de los disturbios, donde el ex-futbolista tomó la voz de mando. que se dieron en Casa Presidencial este pasado 12 de octubre.

Inclusive, en el momento de los hechos suscitados en Zapote, se vio a Benjamín tirándole piedras a los policías, algo que generó gran indignación en muchos seguidores.

Benjamín Mayorga le mandó un fuerte mensaje al gobierno de Alvarado y asegura que lo único que saben manejar es la agenda gay en su administración.

«Estos inoperantes nos han quebrado porque han quitado la mirada de lo simple, han quitado la mirada de los miles de campesinos, que van a perder sus propiedades porque este Gobierno lo que único que sabe manejar es la agenda gay.

No al Fondo Monetario Internacional (FMI), no más impuestos. Pero hay cosas que tal vez ustedes no sabe. Hay pajaritos cagones que me llaman de noche. Unos amenazándome y otros dándome secretos. Al Banhvi le quieren quitar ₡45 mil millones y las becas de FONABE han sido quitadas, pero todo por debajo», afirmó Mayorga.

Mayorga siempre ha peleado por los derechos de la población. Incluso, hace unos años atrás lideró movimientos comunales, que lo introdujeron en movimientos en calles.

También, asegura que esta crisis social que vive el país es un partido de resistencia, ir de nuevo varias veces en la batalla. Además, señala que peleará por lo suyo siempre.