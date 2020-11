Redacción. Los diputados de Restauración Nacional rechazaron contundentemente el planteamiento del Gobierno de golpear a las familias costarricenses con su pretensión de aumentar el IVA en la comida, salud y educación.

La intención del Poder Ejecutivo se dio a conocer como parte de las mesas de diálogo nacional.

La jefa de Fracción, Xiomara Rodríguez, advirtió que rechazarán y lucharán en contra de esta propuesta, como lo ha hecho la bancada durante este período legislativo.

“Qué lamentable es escuchar al Ejecutivo que piensa subir el IVA de la canasta básica, de 1% a un 13% y hasta un 13% educación privada y salud, cuando fue una lucha de Restauración Nacional el oponernos y hacer que esto se redujera lo más que nosotros pudimos. El país no necesita esto, el país lo que necesita es generar empleo para que así los costarricenses podamos cumplir con las cargas tributarias, que es lo que requiere el país. Nos vamos a oponer”, sostuvo Rodriguez.

Restauración votó en contra del plan fiscal, que golpeó a las familias con nuevos impuestos. La bancada ha promovido propuestas de reactivación económica y generación de empleo.

“Lo que se necesita es trabajar para que todos podamos aportar al país, no escurrir más a alguien que no produce. No es la vía para generar una reactivación económica.”, añadió Rodriguez.

El diputado Carlos Avendaño, fue enfático en que la canasta básica nunca debió gravarse, y tampoco la vía de nuevos impuestos es la que requiere el país.