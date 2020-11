Redacción- El Organismo de Investigación Judicial confirmó el martes que los restos hallados el fin de semana en una represa, efectivamente son de Jeffrey Vargas.

Según con la oficina de prensa de la policía judicial, se determinó que se trataba de Vargas luego de que los resultados de las pruebas odontológicas realizadas dieron positivo.

La esposa de Vargas, Mily Henrriquez Rivera, tras la triste noticia le decicó un emotivo mensaje a su esposo, quién se convertiría en padre en menos de quince días.

«Mi jeffrito te me fuiste antes de lo que podía llegar sin siquiera a imaginar. Me estas dejando con el alma y el corazón sangrando. Me dejaste con una soledad que nadie podrá entender nunca… Me dejaste con una agonía de no poder volver a verte… Me dejaste con un dolor en mi pecho que no logro entender. Me dejaste desbaratada la vida como lo hablamos el domingo antes de que todo esto sucediera. Me dejaste mi niño me dejaste… Pero no puedo ser tan egoísta y ver solo lo mal que me dejaste porque también me dejaste llena de aprendizajes llena de esas sonrisas que me distes siempre. Me dejaste con esa alegría que desbordabas siempre… Me dejaste llena de amor… Me dejaste con el privilegio de ser tu esposa… Me dejaste tanto que hasta un fruto de nuestro amor crece dentro de mí… Me dejaste a un pedacito de ti a mi pipiyo como le decías Gracias mi amor por TODO… Aquí me quedare criando a nuestro pipiyo con todo el amor que le pudiste haber dado y te juro que tratare de hacerlo feliz como querías… Lo llenare de tanto amor que estarás orgulloso… Y tratare de honrar siempre tu memoria mi niño… Te prometo que saldré adelante por vos y por pipiyo pero para eso necesito que nunca me dejes mi gordo que siempre estés conmigo y sienta tu presencia cerca de mi… Te amo y creo que eso lo sabes… Te amo mi amor… Ahora si mi niño descansa que yo aquí luchare por salir adelante sin ti viviendo un día a la vez con este dolor que me quema el alma… Te amo mi bebe y se ese ser lleno de luz que siempre te decía que eras… Te amo mi niño», escribió su esposa.

Autopsia de Vargas

la autopsia reveló que Vargas falleció por sumersión, es decir que murió ahogado, por lo que eso confirma la hipótesis del OIJ de que fue arrastrado por una cabeza de agua.

También, la policía judicial confirmó que el cuerpo del joven no presentaba signos de violencia, por lo que se descarta un asesinato.

Los restos fueron hallados el sábado anterior en la represa Brasil, ubicada en Santa Ana.

La desaparición de Vargas se dio el pasado 20 de octubre, cuando salió a realizar sus labores como mensajero.

De acuerdo con el OIJ, cuando él pasaba por un río y se dirigía a donde una clienta, un río desbordado se lo llevó.

Algunos días después de su desaparición, familiares encontraron partes de su motocicleta en el río, lo que inició la hipótesis del OIJ.

Para dar con Vargas, su familia, amigos y allegados, realizaron múltiples búsquedas con especialistas por la zona.

Vargas, en pocos días, estaría por convertirse en padre, pues su esposa, al momento de su desaparición, tenía ocho meses de embarazo.