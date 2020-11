Redacción- El expareja de la cantante Elena Umaña, Henry Moya, denuncia en redes supuesto acoso por parte de la artista.

«Que opina Doña Elena Umaña como casi todos saben mi ex, aún diez años después de divorciada ronda mi casa seguro para ver si me logra ver o con suerte me asomo por la ventana ¿Será que no lo ha superado?», dijo Henry Moya en sus redes sociales.

El hombre compartió en la publicacion con una fotografía de Elena Umaña «esperando fuera de la casa».

«Mi hija que tenemos en común se vino a vivir conmigo por seis meses para alivianarle la carga de gastos y la verdad con toda sinceridad la disfruté muchísimo y por mi puede quedarse para siempre», dijo Moya.

El empresario musical asegura que en ese tiempo que su hija se mantenía con él la cantante seguía firmando en Juzgado como si estuvieran juntas.

«Siguió firmando en el Juzgado todos los meses como si ella la tuviera en su casa», finalizó.