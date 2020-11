Campos ha llegado a imponer sus reglas a San Carlos

Redacción – El técnico de San Carlos, Jeaustin Campos, afirma que su puede verse comprometida por un jugador o persona, que no acate sus reglas en el camerino.

Campos ha llegado a imponer su disciplina a los Toros del Norte, con el fin de crear un ambiente sano y competitivo dentro del primer equipo.

Esa fórmula la ha impuesto en todos los clubes que ha liderado, por lo que en San Carlos no fue la excepción e implementó su selló, que ya generó tres salidas del club.

Hace unos días atrás, San Carlos dio a conocer las salida de Esteban Ramírez junto con el adiós de los atacantes extranjeros Julio Cruz y Javon East.

Lea también: Mauricio Vargas asegura que La Liga tiene un grupo maduro que aprendió de los tropiezos

En el caso de Cruz su salida se dio por razones personales, que le impedían estar cómodo en la institución sancarleña, por lo que pidió salir del club.

Mientras, la salida de Esteban Ramírez se dio por indisciplina al igual que Javon East, este último fue duramente criticado por Jeaustin Campos en conferencia de prensa.

«Javon es un personaje muy especial, no sé que pensaba él cuando llegó al club de que la gente iba a trabajar para él, de que el equipo iba a trabajar para él. Su esfuerzo, su actitud y lucha fue poca, cuando no tienes eso debes agregar el compromiso.

Palabra de que primero está el club. Nadie puede estar por encima del club y yo soy el primero en defender los intereses del club, porque hoy estoy acá y debo respetar a la institución. Yo si creo que su esfuerzo no fue suficiente.

Algunos momentos hasta inaceptable. Dimos chance, la gerencia habló que cambiará un poco su situación, en realidad no es un mal jugador y que necesitábamos el aporte de todos. En el último partido no quería salir a calentar y andaba con una actitud que no va.

Eso traspasa los límites, mi autoridad no puede verse comprometida por un jugador. Con que cara voy a exigirles a los demás, si a él no le exijo. Él no entendió y creo que su madurez no está acorde con lo que él cree que juega», dijo Jeaustin Campos.

Javon East deberá volver al Santos de Guápiles, luego de su salida de San Carlos, donde en el último partido ante Grecia ni siquiera quería calentar con sus compañeros.

Sin dudas, que el jugador por el que los guapileños pedían $250 mil demuestra que no los vale ante su comportamiento en la escuadra norteña.