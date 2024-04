Lesme podría sumar regularidad tras expulsión de Moya

Redacción- El joven delantero manudo Fernando Lesme, espera contar con más participación en los compromisos, tras la expulsión de Jonathan Moya en el Clásico Nacional y donde fue suspendido con tres fechas.

Lesme, comentó que está bien tanto física como mentalmente e irán a buscar los tres puntos ante Herediano, para pelear hasta la última jornada el liderato.

Además, resaltó que para él los partidos ante equipos grandes son lindos, pero con la convicción de poder triunfar y acercarse al primer lugar.

También, añadió que Guimarães desde su llegada al conjunto erizo, les ha pedido intensidad en todo momento y eso les ha dado resultado en los compromisos, además de que en el tema físico están muy bien.

«Estamos muy bien física y mentalmente, vamos a ir a buscar el triunfo para acercarnos al liderato. Son lindos partidos con equipos grandes, pero vamos a salir a buscar los tres puntos. El profe quiere que seamos intensos en todo momento, eso nos está dando resultados en los últimos minutos por la intensidad que le metemos, además, de que estamos bien físicamente.

Yo estoy preparado acá, esperando a lo que el profe quiera, si me decide utilizar yo estoy fuerte para lo que él necesite. Como todo delantero uno siempre busca anotar y ganar. Me siento bien en LDA, he hecho amigos, me voy adaptando poco a poco a los compañeros. De hecho, con la gente del CAR me llevo bastante bien, con los chicos, con las cocineras que me tratan muy bien, con las personas de prensa», afirmó Fernando Lesme.

Seguidamente, indicó que él está preparado y con la disposición por si el cuerpo técnico lo utiliza.

Finalmente, cerró diciendo que su adaptación cada vez va mejor y se lleva bien con los jóvenes del CAR, cocineras y la parte de prensa, ya que lo tratan muy bien.