Redacción. A pocos minutos de que conozcamos el resultado de la contienda electoral en Estados Unidos, los economistas: Alberto Franco, de Ecoanálisis y José Joaquín Fernández, independiente, dan su punto de vista sobre qué le conviene más al país, desde el punto de vista económico.

Franco asegura que independientemente de quién gane hoy, estratégicamente, Centroamérica y Costa Rica continuarán siendo poco relevantes para Estados Unidos, excepto por su papel o su contribución en el combate al crimen organizado y contención de migración y trata de personas.

Además, la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China continuará independientemente de quien gane las elecciones y podría ser que las próximas autoridades busquen un mayor acercamiento con América Latina por temas de seguridad nacional.

«Biden podría revivir el multilateralismo que ha venido muy venido a menos con Donald Trump y eso es positivo», destacó.

El economista, José Joaquín Fernández, mencionó que el desarrollo económico y social de Costa Rica no depende del resultado de las elecciones en los EEUU, ni de ningún factor externo.

«La historia de la humanidad es clara en señalar que la libertad económica es la ruta hacia la prosperidad, independientemente de lo que hagan los vecinos o socios comerciales. Las elecciones de los EEUU son importantes por la influencia que este país tiene sobre el resto del mundo. Dado que las políticas públicas que promueve Joe Biden están a la izquierda de las administraciones previas, no es conveniente para la libertad, la democracia ni la prosperidad que quede electo. Donald Trump está no es un ejemplo del liberalismo, pero al menos no es de izquierda como Biden. Un triunfo de Biden podría empoderar a los movimientos y partidos políticos que proponen más socialismo en América Latina y Costa Rica, como por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana», destacó.