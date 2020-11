Redacción- El conocido deportista Junior Oporta agradece a Dios al cumplir su sueño de tener su motocicleta.

Oporta fue abandonado por su madre biológica y desde niño ha tenido que luchar contra la pobreza.

«En cierta ocasión le pedí a mi padrastro tres mil colones para ir a un campeonato de fútbol y me dijo, no sea tan vago, el deporte no deja nada. Y ese día gastó todo el dinero que nos habíamos ganado trabajando duro en guaro con sus amistades, ese día lloré mucho y agradecí a Dios por lo ocurrido.

Y después, empecé a depender siempre de papá Dios y nunca me negó nada y cada vez que me Bendice con algo le digo : Gracias Dios por prestarme las tenis, la moto, la familia, los amigos y la inteligencia porque todo es tuyo y prometo cuidarlo con gratitud mientras esté con vida, porque no me llevaré nada externo de lo que tengo», dijo el deportista.

El joven agradecido con Dios compartió con todos sus seguidores la buena noticia de cumplir sueño.

«Y aquí estoy con una moto que Él me ha regalado y digo gracias Dios por Bendecirme más de lo que merezco.

Dios les Bendiga siempre, nunca dejen de Soñar, todo llega al que sabe esperar, sé que vas a logar todo, yo lo Creo», agregó.